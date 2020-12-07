У россиян растет чувство гражданской активности и вера в собственные силы, говорится в исследовании ВШЭ

Еще 4 года назад только пятая часть верила, что сможет изменить свою жизнь к лучшему, то в 2020-м таких людей оказалось чуть менее трети, пишет издание РБК со ссылкой на результаты опроса о социальном чувстве сограждан. Показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах, обращают внимание исследователи. По их мнению, такой рост может говорить о развитии «глубинного» гражданского общества. Пандемия и карантин негативно сказались на уверенности людей в возможности урегулировать проблемы на работе и в семье.