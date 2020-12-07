Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заразился коронавирусом

Об этом в «Твиттере» написал сам глава Белого дома. Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. Сейчас специалист координирует работу юристов Трампа, которые пытаются оспорить результаты президентских выборов и доказать, что кандидат от демократов Джозеф Байден победил благодаря нарушениям.
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