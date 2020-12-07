Сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду вышли накануне на митинг в Кишиневе

Полиция насчитала порядка 5 тыс. участников. Между тем в республике запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек из-за пандемии коронавируса. Но сотрудники МВД в ситуацию не вмешивались, передает агентство ТАСС, Собравшиеся требовали отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Кроме того, оппозиция настаивает на отмене последних решений законодательного органа. Речь идет о выводе из подчинения президенту Службы информации и безопасности, а также отмене ограничения на вещание российских телеканалов и возвращение русскому языку статус особого.