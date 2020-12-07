Сетевое издание Baza пишет, что в Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова

В середине октября он убил учителя истории в пригороде Парижа и был застрелен полицейскими при задержании. Тело Анзорова, по сведениям издания, было доставлено из Франции в субботу. В церемонии прощания накануне приняли участие около 200 человек; в село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Для охраны порядка были выставлены 65 полицейских. Власти Чечни эту публикацию пока не комментировали.

18-летний выходец из Чечни убил преподавателя Самюэля Пати после того, как учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров имел статус беженца, у него был вид на жительство во Франции.