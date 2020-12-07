Суд в Париже сегодня, как ожидается, вынесет приговор россиянину Александру Виннику

Его обвиняют в создании нелегальной биржи криптовалют и в хакерских атаках.

Французский прокурор потребовала назначить Александру Виннику 10 лет тюремного заключения и штраф в 750 тысяч евро. Во Франции россиянину, по данным защиты, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем возвращал их за деньги. Потерпевшими признаны почти 6 тысяч человек. Россиянин Александр Винник был арестован во время своего отпуска в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в создании нелегальной биржи криптовалют, через которую отмывались миллиарды долларов. В январе Винника экстрадировали из Греции во Францию.

Выдачи россиянина требовала и Москва, но Винника выдали Франции.