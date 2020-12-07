Приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко огласят сегодня в Мосгорсуде

Василенко арестовали в Москве чуть больше года назад. Сперва ему предъявили обвинение по статье, которая предусматривает ответственность за незаконный провоз через границу ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ, а также взрывчатки и боеприпасов, однако, несколько позже обвинение переквалифицировали и сейчас дело Василенко рассматривают как шпионаж в пользу Украины. Поскольку процесс проходит в закрытом режиме из-за грифа «секретно» официальной информации по сути обвинений нет, но РИА со ссылкой на свои источники, сообщает, что речь идет о приобретении по заданию Министерства обороны Украины списанного военного оборудования. Василенко профессионально играл в футбол за украинские команды средней руки, а потом работал детским тренером. Своей вины он не признал.

Прокурор потребовал для Василия Василенко 16 лет колонии.