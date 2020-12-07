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00:03, 07 декабря 2020

МИД стран ЕС намерены сегодня согласовать подход к отношениям с США после вступления Байдена в должность президента

Встреча пройдет в Брюсселе.

Евросоюз намерен покончить с четырьмя годами напряжённости в отношениях с США, как это было при действующем президенте Дональде Трампе. С этой целью Брюссель предлагает новому руководству после прихода к власти активизировать трансатлантическое партнёрство. Оно нуждается в обновлении, убеждены в Евросоюзе. Документ, который обсудят сегодня министры иностранных дел ЕС, разработали Еврокомиссия и верховный представитель по внешней политике Жозеп Боррель. Его назвали «Новая повестка дня ЕС-США для глобальных изменений». План, как выяснила газета Financial Times, охватывает сотрудничество по всем вопросам — от цифрового урегулирования и борьбы с коронавирусом до экологии. Брюссель также предлагает Вашингтону создать новый глобальный альянс и ответить на вызов Китая. Издание отмечает: что нежелание Белого дома координировать действия с европейскими союзниками в отношении Пекина стало одним из главных разочарований Брюсселя за время правления Трампа.

Лидеры европейского содружества могут утвердить документ на саммите Евросоюза, он начнется в четверг и продлится два дня. Брюссель рассчитывает согласовать документ с США в ходе совместной встречи на высшем уровне. Еврокомиссия предлагает ее провести в первой половине следующего года.



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