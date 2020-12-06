Дональд Трамп сообщил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заразился коронавирусом.

Джулиани 76 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить победу Джозефа Байдена на президентских выборах.
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