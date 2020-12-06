Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Перес стал победителем 16-го этапа ЧМ по автогонкам «Формулы-1» Гран-при Сахира

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес стал победителем 16-го этапа ЧМ по автогонкам «Формулы-1» Гран-при Сахира. Второе место занял француз Эстебан Окон из «Рено», третье — партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» пришел к финишу 7-м
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