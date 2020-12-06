ФК ЦСКА увеличил свою безвыигрышную серию до пяти матчей

В очередном встрече 17-го тура РПЛ армейцы сыграли вничью с «Химками» и не смогли догнать «Зенит» и «Спартак» в таблице ЧР. Свой следующий матч красно-синие проведут на выезде. В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет в Хорватии против загребского «Динамо».