Российский предприниматель Олег Тиньков, который несколько месяцев назад пересадили костный мозг, оценил перспективы своего выздоровления. У себя в Интаграме он пишет, что после трансплантации стволовых клеток прошло 150 дней. Ранее врачи говорили ему, что он пойдет на поправку через 100 дней, потом — что через 200. Однако теперь, по словам Тиковап они утверждают, что восстановления не стоит ожидать раньше чем через год. Бизнесмен также признался, что у него начался процесс отторжения организмом пересаженного материала. Олег Тиньков борется с лейкемией с октября прошлого года. После того как химиотерапия не помогла, бизнесмен решился на трансплантацию костного мозга. Операция была проведена в июле в Лондоне.