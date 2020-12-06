«База»: В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова

В Урус-Мартановском районе Чечни, как передает интернет издание «База», с почестями похоронили Абдуллака Анзорова. Молодой человек обезглавил во Франции учителя за то, что тот показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда и был застрелен полицейскими. Тело Анзорова вчера было доставлено в Чечню из Франции. «База» публикует видео с церемонии прощания, которая, как отмечает издание, проходила при особых мерах безопасности с привлечением местных силовиков. В чеченских СМИ ни о доставке тела Анзорова, ни о его похоронах не сообщалось.
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