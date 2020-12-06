Родственники жертв крушения Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево будут судиться с производителями лайнера

Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево будут судиться с производителями лайнера. Как со общается на сайте «Коммерсанта», они подали иск в суд Парижа против семи иностранных компаний, которые производили «начинку» самолета а также в отношении «Аэрофлота» как эксплуатанта воздушного судна. Как отмечает издание, значительная часть установленного на самолете оборудования была произведена иностранными компаниями. При жесткой посадке в аэропорту в мае прошлого года самолет, загорелся. Погиб 41 человек.
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