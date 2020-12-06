Спортсмены из РФ снова остались без медалей в заключительный соревновательный день 2-го этапа Кубка Мира по биатлону

Российские спортсмены снова остались без медалей в заключительный соревновательный день второго этапа Кубка Мира по биатлону в финском Контиолахти.

Повод для осторожного оптимизма подтвердили мужчины, которые вслед за женщинами финишировали четвертыми в эстафете, имея при том, реальный шанс на медаль. По результатам спринта предположить такое было достаточно сложно. Тем не менее, перед заключительным этапом Александр Логинов получил позицию в группе лидеров и сохранял ее до последнего рубежа, где традиционно не разбил три мишени. В отличие от спринта, в эстафете положены дополнительные патроны и бежать штрафные круги не пришлось, но и бороться за медали тоже. В женской гонке преследования Ирине Казакевич и Светлане Мироновой улучшить свои позиции не удалось. Они финишировали во второй десятке. Евгения Павлова сенсационно переместилась с 44 на 13 место, став лучшей из россиянок. Тамару Воронину сняли с гонки после 9 промахов. Первые два места заняли норвежки Тириль Экхофф и Марте Ройселанд. Бронза у Ханны Эберг из Швеции.

Следующий, третий этап Кубка Мира состоится в Австрии с 11 по 13 декабря.