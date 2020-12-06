Силовики в Минске вновь разогнали традиционную воскресную акцию протеста оппозиции

По данным милиции, задержано более 300 человек. Им вменяют нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Им грозит до 30 суток административного ареста. Таким образом, многие из задержанных не смогут встретить новый год с семьей.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в ходе воскресных акций были задержаны несколько представителей СМИ, которых после проверки документов отпустили. Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, победителем которых в шестой раз был объявлен Александр Лукашенко.