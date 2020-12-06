«Нетфликс» не станет сопровождать каждую серию сериала «Корона» пояснением о том, что это художественный вымысел

Как говорится в заявлении руководства американского стримингового сервиса, необходимости в этом нет, т.к. сериал всегда позиционировался как драма и в «Нетфликс» уверены, что подписчики понимают, что это вымысел. В конце ноября британский министр цифровых технологий Оливер Дауден призвал Netflix сопровождать каждую серию «Короны» подобным пояснением. В центре сюжетной линии выступают королева Великобритании Елизавета II и другие члены монаршей семьи.
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