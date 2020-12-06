В Москве стартовала кампания вакцинации от COVID-19

Сейчас возможность привиться от новой коронавирусной инфекции есть только у учителей, врачей и работников социальных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин в федеральном эфире рассказал о том, что для положительного эффекта потребуется вакцинировать полгорода. Сергей Собянин поблагодарил москвичей, привившихся от гриппа, чтобы не создавать дополнительную угрозу во время пандемии.

С понедельника в больницах Петербурга начнут проводить экспресс-тесты для выявления антител и наличия коронавируса. Для этого задействуют медучреждения, которые не предназначены исключительно для оказания помощи зараженным Ковид-19. Как сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на закупку соответствующих наборов реагентов городом потрачено более 80 млн рублей.