Власти Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

На родине его обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов долларов. Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России, Хохлова задержали на Кипре в 2018 году. После этого прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву.