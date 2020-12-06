Власти Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

На родине его обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов долларов. Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России, Хохлова задержали на Кипре в 2018 году. После этого прокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву.
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…
Популярное за неделю
76 ответов правительства Германии на вопросы депутатов Бундестага об отравлении Алексея Навального «Федеральное правительство считает, что российские власти обладают собственными биоматериалами Алексея Навального и всей необходимой информацией, чтобы объяснить события, происходящие на территории России»...