Сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка Мира по биатлону в финском Контиолахти

Все было в руках лидера сборной Александра Логинова. Партнеры сделали главное, не позволив конкурентам получить критическое преимущество, которое невозможно отыграть. На последнем рубеже заключительного этапа Логинов промахнулся трижды. Он закрыл мишени дополнительными патронами, но потратил изрядное количество времени и бороться за третье место уже не мог. Александр повторил неприятную историю недавнего спринта, где он также неудачно стрелял на стойке и три штрафных круга отбросили российского биатлониста в четвертый десяток по итогам старта. Тем не менее, сборная выглядела небезнадежно. Первое место досталось норвежцам и завоевали они его весьма спокойно. Преимущество над командой Швеции, которая финишировала второй составило 39 секунд. На третьем место команда Германии.

Через несколько минут в Контиолахти начнется женская гонка преследования. В первых номерах стартуют Светлана Миронова и Ирина Казакевич.