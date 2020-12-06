Арестован главный врач Забайкальской краевой больницы

Его заподозрили в получении многомиллионных взяток.

Главного врача задержали в своём доме в Сочи и затем привезли в Читу. Там обыскали его квартиру и рабочий кабинет. Виктора Шальнёва подозревают в получении взяток на сумму в 13 миллионов рублей. По версии следствия главный врач краевой больницы в Забайкалье использовал свою должность для получения так называемых «откатов» от руководителя коммерческой организации. Он заключал договоры на поставку медицинского оборудования, в том числе закупке халатов и масок во время пандемии коронавируса. Суд арестовал Шальнёва на два месяца, сообщает агентство Интерфакс. Отдел по расследованию особо важных дел выясняет обстоятельства этого дела. В министерстве здравоохранения Забайкальского края задержания и арест главного врача краевой больницы пока не комментируют.

Шальнёв руководит областной клинической больницей 7 лет. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Читинской области», сообщает издание chita.ru