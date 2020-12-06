За сутки в России впервые зафиксировали более 29 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах. Больше всего случаев заражения пришлось на Москву — 7, 5 тыс и Санкт-Петербург — 3,7 тыс. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране заболели COVID-19 без малого 2,5 млн человек.

В Москве стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Сейчас возможность привиться от новой коронавирусной инфекции есть только у учителей, врачей и работников социальных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин в федеральном эфире рассказал о том, что для положительного эффекта потребуется вакцинировать полгорода. Сергей Собянин поблагодарил москвичей, привившихся от гриппа, чтобы не создавать дополнительную угрозу во время пандемии.