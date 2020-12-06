ФК «Уфа» в гостях победила «Ростов» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ

Перед стартовым свистком команды почтили минутой молчания память о Викторе Понедельнике, который умер накануне в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник представлял ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Его гол в финале чемпионата Европы 1960 года в ворота сборной Югославии (2:1) принес советской команде единственную в истории победу на европейском первенстве.
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