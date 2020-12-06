Большинство малых и средних компаний в России выступает против электронных трудовых книжек

Как показало исследование сервиса «БухСофт», на которое ссылается РБК, руководители опасаются столкнуться с дополнительной отчетностью в связи с нововведением. Готовы перейти на новый формат лишь 9% опрошенных. Ранее исследование ВЦИОМ показало, что почти две трети россиян не хотят пока заводить электронные трудовые книжки. Основными недостатками цифрового формата они назвали угрозу потери данных и их утечки.