Организаторов концертов в Петербурге обязали сообщать властям число зрителей и их возраст

В городском комитете по культуре ТАСС рассказали, что согласно действующим в Петербурге ограничениям, заполняемость залов с 4 декабря не может превышать 25%, однако окончательное число зрителей, которых смогут допустить на мероприятие, определяется властями. В конце ноября в Ледовом дворце Петербурга выступал рэпер Баста. Площадку оштрафовали на 480 тыс. рублей за несоблюдение карантинных мер по коронавирусу.