Главврача Забайкальской краевой клинической больницы арестовали по делу о взятках на 13 миллионов рублей

Главврача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева арестовали по делу о взятках на 13 миллионов рублей. Как сообщает региональное управление СК, Шальнева задержали в Сочи и уже уже доставили в Читу. По версии следствия, Шальнев использовал служебное положение для получения т.н. откатов от коммерческих структур за беспрепятственное заключение договоров на поставку медоборудования, халатов и масок, в т.ч. во время эпидемии коронавируса.
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