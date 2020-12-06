Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, по данным МЧС, локализован на площади 4 тыс. квадратных метров

Сегодня там загорелся павильон пиротехники. Как сообщили ИФ в администрации города, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Убытки понесли от ста до 150 предпринимателей. В тушении задействованы около полусотни человек и более 130 ед. техники. О пострадавших не сообщалось.