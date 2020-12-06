МИД РФ резко отреагировал на информацию о правилах розыгрыша грин-кард для жителей Курильских островов

Министерство иностранных дел России резко отреагировало на информацию о правилах розыгрыша грин-кард для жителей Курильских островов.

Лотерея ежегодно позволяет более чем пятидесяти тысячам иммигрантов из разных стран получить разрешение на переезд в США. Журналисты японской газеты «Хоккайдо Симбун» внимательно изучили сайт Государственного департамента и обнаружили, что жители Курильских островов считаются в этом документе уроженцами Японии. Позже в Госдепе подтвердили, что это действительно так. Юридическим основанием для такой трактовки считается специальный меморандум 1956 года. В Японском МИД заявили, что ничего об этом не знают. Российские дипломаты в официальном твиттере ведомства назвали США ревизионисткой державой и обвинили Америку в пересмотре итогов второй мировой войны.

Напомним, что Россия считает четыре острова Курильской гряды своими, а Япония нашего суверенитета над северными территориями не признает.

Из-за этих разногласий Россия и Япония не могут подписать мирный договор.