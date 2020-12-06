Российские журналисты оказались среди задержанных в Минске по время протестов

Нынешняя акция вновь проводится в разных районах белорусской столицы.

По подсчетам правозащитного центра «Весна», в Минске и других городах на данный момент задержаны более 40 человек. В милицию были доставлены и два корреспондента российских информагентств «РИА Новости» и «Интерфакса». Их отпустили после проверки документов. По словам одно из журналистов, процедура заняла около часа.

Журналист «Радио Свобода» Анна Соусь сообщила в «Фейсбуке», что в Минске задержали Ларису Соусь — женщину 1941 года рождения, которая пережила Холокост и перенесла операцию на голове.

Как и последние несколько воскресных акций, нынешние протесты проходят децентрализовано, в разных районах Минска. Люди протестуют на своих улицах и в своих дворах, где они ориентируются лучше, чем силовики и где у них есть доступ к своему беспроводному интернету. Мобильный интернет власти на время воскресных протестов фактически блокируют.

В метрополитене сообщили, что закрытые сегодня из-за протестов станции метро вновь открыты.