Дональд Трамп заявил, что не хочет ждать 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом

Выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия, действующий американский президент дал понять, что уверен в своей победе на прошедших выборах. Как отмечает агентство ТАС, это первое подобное выступление Трампа после прошедшего голосования. Мероприятие было организовано с целю поддержки кандидатов от Республиканской партии, избивающихся в Сенат Конгресса. 5 января пройдет второй тур выборов в палату законодательного органа.