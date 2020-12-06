Власти Петербурга обязали организаторов концертов сообщать число зрителей и их возраст

Об этом со ссылкой на сообщение городского комитета по культуре сообщает агентство ТАСС. Требование также распространяется на театральные представления. Чиновники поясняют, что заявители должны обосновать численность посетителей массового мероприятия и информировать об их возрасте, так как с пятницы лицам до 16 лет запрещено появляться на представлениях, организованных театрами и «иными организациями».

В конце ноября власти оштрафовали Ледовый дворец почти на полмиллиона рублей за нарушения на концерте реп-исполнителя Басты.