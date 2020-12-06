Z Архив новостей новости
5 3 6 1107
15:31, 06 декабря 2020

От крупного пожара на рынке Ростове-на-Дону пострадала сотня предпринимателей

У некоторых бизнесменов было по несколько торговых мест – сказала агентству «Интерфакс» глава департамента потребительского рынка Ирина Теларова. Чиновница пообещала, что пострадавшим будет оказана поддержка. Сумма нанесенного ущерба еще уточняется.

Огонь охватил рынок этим утром. После того, как загорелся торговый павильон с пиротехникой, начали взрываться фейерверки. Сейчас пожар локализован, на месте продолжают работать спасатели. Предварительно причиной называют короткое замыкание. Данных о погибших и пострадавших нет.  



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 30 ноября Поздравить…

5 323 6 7310 30.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«С волками жить, по волчьи выть» — это не про Россию Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела…

5 152 6 11143 04.12
Интервью Интервью

Александр Бен Цви гость: Александр Бен Цви Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в России

Нас обвиняют всегда, надо сказать это очень четко. У Ирана есть чуть-чуть больше врагов, чем только Израиль. То есть у них это Usual Suspects… я даже не знаю, как это красиво выразить по-русски — козлы отпущения…

5 281 6 20602 02.12
#слушать 44:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Представители Юго-Востока Украины имеют собственное мнение и право его выражать Вчера в Совбезе ООН состоялось первое обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители…

5 73 6 7605 03.12
Блоги

+ Трейлер фильма о Зое Космодемьянской Трейлер фильма о Зое Космодемьянской В прокат фильм «Зоя» выйдет 28 января 2021 года…

5 60 6 8112 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» проверяют на наличие призыва к экстремизму По данным источника в правоохранительных органах, Алексей Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя…

5 51 6 7391 01.12
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…

5 122 6 17642 03.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Стратегия позора по Кислице Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 г. голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву…

5 98 6 14984 03.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Акт Родченкова» Будь у нас принят такой же закон, великие американские допингисты могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированы даже из других стран…

5 54 6 8495 05.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Удальцов: Войска НАТО нам здесь не нужны. Справимся своими силами В отношении России консолидировано американское общество. Элиты негативно относятся, по крайней мере, к режиму Путина. У них четкая установка режим Путина демонтировать, по крайней мере – помогать этому демонтажу…

5 91 6 14338 02.12
Новости

В России выявили 29039 новых случаев коронавируса, это новый максимум Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни…

5 32 6 5239
Блоги

Михаил Таратута журналист

Пирог победы на столе: как делить будем? Лидеры BLM так и вовсе считают, что именно они, мобилизовав афроамериканский электорат, принесли Байдену победу на блюдечке. И теперь вся эта публика требует свою долю победного пирога…

5 143 6 23574 03.12
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Третий срок президента Обамы В США считается, что Псаки хорошо справлялась со своими обязанностями, но в глазах россиян, создалась другая картина. Конечно в силу своей должности она делала заявления, которые очень не нравились Кремлю…

5 161 6 29725 05.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Начиная с 4 декабря. Запись на вакцинацию от Covid-19 Мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г…

5 36 6 7012 03.12
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Сбережение интеллигенции Говорят: всех не пересажаешь! Как знать… Во всяком случае, можно попробовать. И до минимума свести это непокорное племя…

5 265 6 52549 04.12
Новости

СМИ: Российский бизнесмен Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии Их заблокировали из-за американских санкций…

5 50 6 9943

Популярное за неделю

Новости

СМИ: Российский бизнесмен Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии Их заблокировали из-за американских санкций…

5 50 6 9698
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Особенно страшно, когда начинаются намеки о величии, о светлом будущем. Тут точно надо ждать гавканья сторожевых собак, маузеров и других лагерных радостей. Это единственный финальный нацпродукт…

5 107 6 95699 02.12
#слушать 48:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

30 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2613 30.11
Блоги

76 ответов правительства Германии на вопросы депутатов Бундестага об отравлении Алексея Навального «Федеральное правительство считает, что российские власти обладают собственными биоматериалами Алексея Навального и всей необходимой информацией, чтобы объяснить события, происходящие на территории России»...

5 230 6 127789 30.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Без индексации работающим Без индексации работающим Осенью мы наблюдали некую суету и в Минтруде, и среди депутатов Госдумы (даже среди депутатов-единороссов) по этому вопросу – обсуждались варианты, как все-таки решить вопрос с индексацией…

5 130 6 123945 01.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8886693
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4723318

Сегодня в эфире