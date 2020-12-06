От крупного пожара на рынке Ростове-на-Дону пострадала сотня предпринимателей

У некоторых бизнесменов было по несколько торговых мест – сказала агентству «Интерфакс» глава департамента потребительского рынка Ирина Теларова. Чиновница пообещала, что пострадавшим будет оказана поддержка. Сумма нанесенного ущерба еще уточняется.

Огонь охватил рынок этим утром. После того, как загорелся торговый павильон с пиротехникой, начали взрываться фейерверки. Сейчас пожар локализован, на месте продолжают работать спасатели. Предварительно причиной называют короткое замыкание. Данных о погибших и пострадавших нет.