Доцент МГУ:Сложно сказать, насколько эффективна будет вакцинация 7 млн людей для формирования коллективного иммунитета

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доцент МГУ им.Ломоносова Михаил Тамм.

Ранее власти Москвы заявили, что намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек.

«Никто не скажет, хватит ли именно этого количества для создания коллективного иммунитета, можно оценивать только приблизительно. Навскидку я бы сказал, что половина населения (как ранее сказала мэр Москвы-ЭМ) — это немножко маловато, может быть лучше было бы 2⁄ 3 населения, чтобы быть уверенными», — сказал М.Тамм.

Создание коллективного иммунитета, по словам доцента, зависит от нескольких вещей. «Это отмена ограничений, и какой у нас репродуктивный коэффициент. Во-вторых, какая неоднородность населения: как люди отличаются по тому, как они передают вирусы, соответственно насколько прививают тех, кто в группе риска или просто кого попало. И в-третьих, от того, насколько хороша вакцина, насколько она действительно защищает людей от того, чтобы они не заболевали и передавали. И потом, насколько эта вакцина долго будет действовать, и не надо будет ли через полгода ревакцинироваться?», — отметил он.

По мнению Тамма, большой проблемой остается логистика. По мнению эксперта, есть сложности с производством достаточных доз вакцины, их доставкой в места вакцинации.