В Молдавии прошел антиправительственный митинг

На нём избранный президент Майя Санду потребовала немедленной отставки кабинета министров.

На митинг пришли несколько тысяч человек. Сторонники разных политических сил заблокировали движение в центре Кишинёва перед зданием правительства, оно оцеплено полицией. У митингующих были национальные флаги. Люди также держали плакаты с призывом отправить в отставку главу правительства Иона Кику и посадить в тюрьму действующего президента Молдавии Игоря Додона. Его избранный президент Майя Санду на митинге обвинила в намерении удержать власть при помощи правительства и парламента. По её мнению глава страны пытается спровоцировать хаос и удержать Молдавию в международной изоляции, передает агентство Интерфакс.

Санду назвала позорным большинство в законодательном органе из партии социалистов и еще одной политической силы Шор. По ее словам Санду оно создано из депутатов, которые участвовали в краже миллиарда и служат не народу, а Додону. Политик раскритиковала недавно принятый пакет законов, которые укрепляют статус русского языка и снимают введённые ранее ограничения на телевещание российских каналов. Полиция в действия митингующих не вмешивалась, несмотря на запрет устраивать массовые акции из-за коронавируса.

Санду победила во втором туре выборов президента Молдавии в середине ноября. Кандидата от оппозиции поддержали 58 процентов, тогда как действующего президента только 42. Инаугурация нового главы страны намечена на 24 декабря.