Министерство образования не планирует отменять зимнюю сессию несмотря на эпидемию

В эфире радио «Комсомольская правда» глава ведомства Валерий Фальков напомнил, что ее рекомендовано провести в дистанционном формате.

При этом министр высказал мнение, что многие студенты хотели бы избежать экзаменов, однако сделать это не удастся.

Фальков также рассказал, что для иностранных студентов, у которых нет возможности обучаться в онлайн-формате, вузы перенесут занятия на более поздний срок.

