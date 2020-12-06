В России выявили 29039 новых случаев коронавируса, это новый максимум

Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 342 человека. Это данные Оперштаба.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровело 1 937 738 человек.

Традиционно, регионом, с наибольшим числом зараженных за сутки стала Москва – в городе зарегистрировали еще 7,5 тысяч пациентов. На этом фоне накануне в столице началась вакцинация. Власти планируют в перспективе привить от коронавируса до 7 миллионов человек. Об этом сказал мэр Сергей Собянин.