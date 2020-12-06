Предпоследняя гонка сезона Формулы-1 пройдет в Бахрейне без участия семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона

Предпоследняя гонка сезона Формулы-1 пройдет сегодня в Бахрейне без участия семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В начале недели у него выявили коронавирус.

Гран-при Сахира – именно такое название получил второй в сезоне этап Формулы-1 в Бахрейне – будет значительно выделяться на фоне гонок последних лет. Хотя бы потому, что Хэмилтона, который несколько недель назад повторил рекорд знаменитого Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов, в болиде команды «Мерседес» заменит 22-летний британский гонщик Джордж Расселл. Это участник молодежной программы немецкого концерна, который на протяжении двух сезонов выступает в слабейшей команде Ф1 – «Уильямсе». Однако раз за разом он показывал яркие выступления и рядом экспертов считается одним из самых талантливых гонщиков поколения. В гонке Расселл стартует вторым – вслед за напарником по «Мерседесу» финном Валттери Боттасом Гран-при Сахира будет выделяться также крайне нетипичной для Формулы-1 конфигурацией трассы. Она представляет собой форму трапеции – с длинными прямыми и минимальным количеством крутых поворотов. В ходе тренировок гонщики уже проезжали ее менее, чем за минуту – такого в современной истории серии еще не было.

В прошедшей накануне квалификации удачный результат показал россиянин Даниил Квят из команды «Альфа Таури». В сегодняшней гонке он стартует с 6-й позиции.