Во Владивостоке сегодня должны открыть движение по мосту на остров Русский

Его закрыли 2 недели назад из-за ледяного шторма, который привел к обледенению конструкций.

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. Все это время ванты и пилоны очищали от обледенения промышленные альпинисты. Движение планировали открыть 30 ноября, но из-за сложности работ ограничения продлили. Остров Русский, где проживает несколько тысяч человек, оказался отрезан от материковой части города 21 ноября, когда на регион обрушились обильные осадки, а из-за перепада температур зафиксировали аномальное обледенение – тогда мост и закрыли. Попасть на остров можно было паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота. Ситуация осложнялась тем, что значительная часть жителей острова оставалась без электроснабжения. На фоне ЧС губернатор региона Олег Кожемяко потребовал отставки чиновницы, ответственной за остров.

С завтрашнего дня возобновит занятия находящийся на острове Дальневосточный федеральный университет.