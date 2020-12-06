Синоптики предупредили об опасной волне холода в ряде российских регионов

Падение зимних температур ниже нормы на 7-10 градусов ожидается в ближайшие дни в Астраханской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областях и в республике Татарстан. В этих регионах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что аномально низкая температура на длительный период — это опасное явление, к этому нужно готовиться, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом. Метеоролог добавил, что эта информация направляется властным структурам и коммунальным службам регионов, чтобы минимизировать последствия волн холода.
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