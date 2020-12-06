Сёстры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, могут стать потерпевшими в новом уголовном деле

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Алексей Липцер.
Как это повлияет на дело сестёр об убийстве, пока неизвестно, добавил Алексей Липцер.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Алексей Липцер.
Как это повлияет на дело сестёр об убийстве, пока неизвестно, добавил Алексей Липцер.
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