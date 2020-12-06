В штаб Японского агентства аэрокосмических исследований в Австралии доставлена капсула с образцами грунта с астероида

В штаб-квартиру Японского агентства аэрокосмических исследований в Австралии доставлена капсула с образцами грунта с астероида Рюгу. Об этом говорится на странице агентства в «Твиттере». Ранее японские специалисты с помощью вертолета определили точное местоположение капсулы на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.

Капсула упала ровно в том месте, где и рассчитывали в тестовой зоне Вумера на юге Австралии. Груз попал в атмосферу Земли еще минувшим вечером, и через несколько часов, достигнув высоты в десять километров, раскрыл парашют и начал передавать сигнал о своем положении.

Раскроют капсулу только позже, когда её перевезут в Японию. Внутри — грунт, полученный на астероиде Рюгу. По словам исследователей, это небесное тело возникло более четырёх с половиной миллиардов лет назад, в то же время, что и Солнечная система. Ожидается, что полученная сегодня порода в теории может помочь узнать что-то новое о происхождении жизни.

Межпланетная станция «Хаябуса-2», на борту которой и была эта капсула, находится в космосе с 2014-ого года. При этом, отправка грунта на Землю — не последняя его миссия. Как уточняет интернет-издание «n+1» в течение ближайших десяти лет он посетит еще два астероида.

Помимо «Хаябусы-2» у японцев есть еще два крупных космических проекта. Один — «Акацуки», по исследованию Венеры. Второй — «БепиКоломбо», в рамках которого два аппарата сейчас летят на Меркурий.