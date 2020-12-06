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05:10, 06 декабря 2020

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» перегрузил образцы лунного грунта на возвращаемый аппарат

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым аппаратом и перегрузил собранные образцы лунного грунта. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылками на космическое агентство страны. В четверг, как сообщалось, «Чанъэ-5» завершил забор грунта на Луне и запаковал его в контейнеры для отправки на Землю. Приземление возвращаемого аппарата планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.



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