Германская авиакомпания Lufthansa планирует до конца года сократить почти 30 тысяч рабочих мест. В основном за счет зарубежного персонала. Кроме того, будет продано подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, сообщило издание Bild am Sonntag. Дочерние компании Lufthansa — Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines — в условиях падения спроса на полеты из-за коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал. По данным газеты, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест. Издание ожидает, что авиаперевозки выйдут на допандемийный уровень только к 2025 году.
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