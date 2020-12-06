Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг могут вакцинироваться от коронавируса в ближайшие недели

Газета «Дейли мейл» предположила, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип могут вакцинироваться от коронавируса уже в ближайшие недели. По словам источников издания, королевская чета сделает прививку в порядке очереди в ходе второго этапа вакцинации, охватывающем, в частности, группу лиц старше 80 лет. Ожидается, что королева и герцог примут соответствующее предложение по совету своих врачей. Как указывает газета, публичное заявление Елизаветы II о прохождении процедуры может мотивировать людей последовать ее примеру. Представитель Букингемского дворца отказался это комментировать, заявив, что медицинские решения являются конфиденциальной информацией.