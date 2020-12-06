Российское судно снабжения «Иван Сидоренко» подошло к трубоукладчику «Академик Черский» в точке достройки «Северного потока 2». «Сидоренко» завершил переход из Калининграда на запад Балтики, следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

От германского порта Мукран, где находится логистическая база «Северного потока 2» накануне вечером отошло еще одно российское судно снабжения «Финвал» и направляется в восточном направлении. Прямо по его курсу в 140 км находится «Академик Черский». Ранее сообщалось, что трубоукладчик может начать работы по достройке газопровода 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение.