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04:10, 06 декабря 2020

Специалисты извлекла капсулу с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу

Специалисты извлекла капсулу с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с поверхности астероида Рюгу. Работы на месте приземления завершены, капсулу уже доставили в австралийскую штаб-квартиру Японского агентства аэрокосмических исследований, говорится на его странице в Твиттере. В субботу зонд сбросил на Землю капсулу с образцами. Поисковая группа с помощью вертолета определила ее точное местоположение на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.
Японский аппарат «Хаябуса-2» запустили к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Зонд совершил две успешные посадки на поверхность Рюгу. Во время одной из них он специально произвел взрыв, чтобы получить образцы из более глубоких слоев космического тела.



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