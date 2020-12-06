Специалисты извлекла капсулу с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с поверхности астероида Рюгу. Работы на месте приземления завершены, капсулу уже доставили в австралийскую штаб-квартиру Японского агентства аэрокосмических исследований, говорится на его странице в Твиттере. В субботу зонд сбросил на Землю капсулу с образцами. Поисковая группа с помощью вертолета определила ее точное местоположение на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.
Японский аппарат «Хаябуса-2» запустили к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Зонд совершил две успешные посадки на поверхность Рюгу. Во время одной из них он специально произвел взрыв, чтобы получить образцы из более глубоких слоев космического тела.
Специалисты извлекла капсулу с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу
Специалисты извлекла капсулу с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с поверхности астероида Рюгу. Работы на месте приземления завершены, капсулу уже доставили в австралийскую штаб-квартиру Японского агентства аэрокосмических исследований, говорится на его странице в Твиттере. В субботу зонд сбросил на Землю капсулу с образцами. Поисковая группа с помощью вертолета определила ее точное местоположение на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.