В Елабуге полностью восстановили теплоснабжение после аварии на теплотрассе. Аварийно-восстановительные работы завершены, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Татарстану. Сообщение об отключении теплоснабжения поступило накануне днем. Всего без тепла в 20-градусный мороз оставались 220 многоквартирных домов с населением 50 тысяч человек и 17 социально-значимых объектов. По данным МЧС, в Татарстане с 3 декабря установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-16 градусов ниже климатической нормы.