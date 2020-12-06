Автомобиль молдавского посольства в РФ остановили на молдавско-украинской границе с крупной партией анаболиков

Автомобиль молдавского посольства в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. «Продукция была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса», — сообщает таможенная служба республики. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии также сообщило об этом инциденте. В ведомстве отметили, что расследование произошедшего продолжается.