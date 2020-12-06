Украина предлагает отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT из-за Донбасса. Киев потребует ужесточить антироссийские санкции после новогодних праздников, если конфликт на востоке Украины не будет урегулирован. Об этом заявил глава делегации в контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24». По его словам, Украина не будет «требовать войны», так как это не укладывается в «демократическую философию» страны. Кравчук отметил, что Киев должен координировать свои действия в отношении России с Евросоюзом и США.