В Венесуэле пройдут парламентские выборы. Гражданам предстоит избрать 277 депутатов нового состава Национальной ассамблеи. За эти места будут бороться свыше 14 тысяч кандидатов от 107 партий и движений, объединенные в пять крупных блоков. Избирательные участки будут работать с 7 до 18 часов местного времени (с 14 до часа ночи понедельника по Москве). Работа некоторых из них по решению властей может быть продлена. Новый депутатский корпус должен приступить к исполнению обязанностей 5 января.

В то же время представители 25 оппозиционных партий, в том числе и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, намерены бойкотировать выборы, объясняя это отсутствием необходимых условий и фальсификациями. Вместо этого они собираются на следующей неделе провести в соцсетях народный референдум о недоверии президенту страны Николасу Мадуро.