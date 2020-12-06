Россияне смогут отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию президента. Сегодня заработает специальное приложение «Москва — Путину». С его помощью можно будет совершить видеозвонок, записать видеовопрос, отправить ранее записанное видео с вопросом, а также текстовое сообщение. Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также это можно будет сделать через сайт, который запустят в преддверии пресс-конференции. По словам Пескова, работа таких сервисов позволит использовать на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии. Поступившие от граждан вопросы будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта. На предыдущих прямых линиях прием вопросов не прекращался вплоть до окончания самого мероприятия. Песков отметил, что решение об объединении форматов пресс-конференции и прямой линии было принято в связи с пандемией коронавируса.
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